Per immunizzarsi da un pensiero tossico, meglio il ridicolo dei divieti

"Io non lo vendo”, scrive sul suo profilo e in stampatello una libraia di periferia e indipendente riferendosi al libro di Roberto Vannacci Il mondo al contrario che dopo l’autopubblicazione milionaria invidiata un po’ da tutti ha un editore (Ancora parliamo di Vannacci, deve essere una stagione un po’ fiacca). La libraia è orgogliosa di non venderlo e se la prende con un’altra libraia che oserebbe venderlo nonostante avesse dichiarato il contrario. Questa ultima è la parte più noiosa – chi ha dichiarato cosa, se lo vende oppure no, se è in catalogo e basta – anche se rimane il mistero rispetto alle “sei edizioni dei Mein Kampf che Roberto Vannacci dice di aver controllato che ho”. Ed è proprio questa la parte interessante, il tic moralistico “qui vendiamo solo libri da Gadda in su” (oddio ho sbagliato esempio perché forse non si devono vendere i fascisti e quindi facciamo da Ignazio Silone) e le implicazioni di quella decisione commerciale sull’anima di chi la prende.

