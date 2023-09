Vannacci Kundera. Sbarca a Roma e attacca i graffitari. E' già in crisi di creatività

Alla presentazione romana del suo libro, il generale dimostra già di non sapere più cosa dire. E alla domanda su quanto abbia venduto risponde sempre: "Non lo dico"

E’ vero. Lo hanno rovinato. E’ entrato nella terza età Saviano: genio letterario, riccone sbandato, talento esaurito. I giornali, le televisioni hanno già prosciugato Roberto Vannacci, il generale fenomeno che si veste come Gianfranco Fini. A Roma, al Centro Congressi Cavour, sudava come Palla di Lardo, il soldato di Stanley Kubrick. Si portava la pezzuola alla tempia, “scusate, il caldo”, quando i giornalisti chiedevano: “Generale, ma si candida con la Lega?”. E lui: “Resto un soldato. Non parlo del mio incontro con Crosetto. Mi hanno bruciato in piazza. Bruciato”. Ha la crisi dello scrittore. Non smetteva: “Devo tutto a Repubblica e Aldo Cazzullo”. Saviano prima e ora Vannacci. Due scrittori consumati. Maledetti!