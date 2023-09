Crosetto ha ricevuto il generale Vannacci al ministero della Difesa

L'incontro è stato richiesto dallo stesso militare, salito alla ribalta per la pubblicazione del suo libro "Il mondo al contrario"

Il generale Roberto Vannacci è stato ricevuto quest'oggi dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Un incontro, riferiscono fonti delle Forze amate, richiesto dallo stesso generale, salito alla ribalta pubblica dopo la pubblicazione del suo libro "Il mondo al contrario", che ha attirato numerose critiche per i contenuti razzisti e omofobi contenuti al suo interno. La natura del colloquio sarebbe di "carattere privato". E sarebbe stato richiesto con le modalità che permettono a un militare di riferire direttamente al ministro della Difesa.

Su Vannacci il ministro Crosetto si era espresso in maniera molto critica: "Chiunque di noi ha il diritto di pubblicare un libro, anche un militare o un carabiniere. C’è un tema in più però che rende il carabiniere, il poliziotto o il magistrato diverso da me e da lei. Io e lei non possiamo restringere la libertà delle persone e usare la forza sulle persone a differenza delle forze armate, forze dell’ordine e magistrati. Queste persone hanno un dovere di terzietà in più. La democrazia crolla quando il cittadino non si sente sicuro. Se non funziona la gerarchia, crolla il pilastro della democrazia", aveva ripetuto in tv all'inizio di questa settimana. Vannacci, da par suo, aveva detto di essere disponibile a "spiegare al ministro la mia posizione".

In più Crosetto aveva anche annunciato l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti del generale. Adesso l'incontro tra i due, a più di tre settimane da quando "Il mondo al contrario" è diventato un caso nazionale.