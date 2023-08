Dall'urgenza di impreziosire la scorrettezza, alla banalità becera in cima alle classifiche Amazon

La nemesi da Ratzinger a Vannacci. Il tentativo di pensiero di una destra banalizzante si abbatte ora come una vendetta riparatrice sulle cose scorrette che dovevano riordinare il conformismo pol. corr. In che cosa abbiamo sbagliato?

Che Nemesi, da Ratzinger a Vannacci. Viene da domandarsi con triste franchezza: in che cosa abbiamo sbagliato? Le hanno chiamate “guerre culturali”. Erano un tentativo di mettere in discussione, con le sole armi dell’argomento e della conversazione impegnata, e magari con qualche predica ben fatta, in buon latino, la sfilza di ovvietà, di conformismi, di obnubilazioni dell’intelletto e della volontà che va sotto il nome di “politicamente corretto”. Cercavamo di bloccare alla fonte tutte le scemenze insicure e corrive che hanno poi portato a censurare Shakespeare. Se per salvare un sonetto o una commedia immortale bisogna allearsi con il Vaticano, pensavamo, sia fatta la volontà di Dio. Per Pascal il segreto della morale è semplice e scoperto: bisogna pensare e sforzarsi di pensare bene. Il suo progetto era di consacrare il pensiero libero e forte a Dio, a un Dio cristiano.