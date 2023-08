Vannacci e il manuale per il concorso all'Agenzia delle Entrate: i gusti degli italiani nella classifica Amazon

Anche i più feroci odiatori di Amazon converranno che le sue classifiche sono comunque servizio pubblico (e non parliamo delle classifiche salva-ego, quelle per cui tutti siamo stati per quindici minuti primi in settori specifici: in quello dei libri sui funghi, in quello del self help per capelli sfibrati, in quello dei memoir pensosi su infanzie ad Avellino).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE