Perché Crosetto e Cavo Dragone agiscono bene su Vannacci. I lunghi anni opachi

C’è una ragione preminente, per la quale stare energicamente dalla parte del ministro della Difesa Crosetto e del capo di stato maggiore della Difesa ammiraglio Cavo Dragone. Non solo per i giudizi espressi nel libro del generale Vannacci, e per la necessità di intervenire senza esitazioni tutte le volte che nel discorso pubblico chi veste la divisa confligga frontalmente con i princìpi e i valori della Costituzione, visto che è alla Costituzione e alla Repubblica che i militari giurano fedeltà. La libertà d’opinione citata come valore assoluto dai difensori di Vannacci ha un limite assoluto che viene prima: è il rispetto assoluto della Costituzione in ogni suo singolo articolo. Non è possibile per alcun militare propugnare “verità al contrario” quando si tratta di eguaglianza dei cittadini a prescindere da sesso e orientamenti sessuali, etnia o religione. Ma c’è poi un’altra ragione essenziale, per cui è giusto che i vertici della Difesa intervengano in casi simili. Una ragione così istituzionale che avrebbe dovuto silenziare ogni difesa del generale da parte di esponenti del governo, in primis da parte del vicepremier Salvini. E’ questa: il prezzo altissimo che la credibilità della Repubblica ha dovuto pagare per una lunga storia trentennale di opacità, deviazioni e infedeltà da parte di apparati di sicurezza e intelligence militare che finirono per espandersi sempre più vastamente in carriere e vertici delle forze armate, nonché nei più delicati gangli del governo civile.

