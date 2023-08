Pane, destra e nostalgia

Il chilometro zero è un concetto fighetto e non di rado poco economico con cui la classe sociale benestante prog incartoccia, in buste di carta ecologica, le proprie costose prelibatezze, meline butterate, insalate umide di terra, bitorzolute carote profumate. Soprattutto, incartocciano la propria coscienza di decorosi mangiatori frugali ergo contributori morali al sostentamento delle masse contadine. L’idea che mettendo in fila tutti i chilometri zero del mondo si farebbero ricche tutte le agricolture povere del mondo è una delle utopie più sbalestrate di Carlin Petrini. Il chilometro zero è il cibo dei ricchi che si vogliono alimentare da poveri per motivi di salute ambientale. Se invece dici che a comprare dal produttore a basso costo nel vicino borgo natio, e dunque a “mangiare meglio”, sono i ceti meno abbienti, e che “l’educazione alimentare italiana è interclassista”, la magia del chilometro zero svanisce come il profumo di una pera avvizzita: sei un sovranista ignorante, non un profeta del cibo sostenibile. Che la differenza tra il chilometrista zero e i poveri che vivono di baratto e dell’orto della nonna sia, in cattiva sostanza, soltanto di ingiusto privilegio a favore del chilometrista viene taciuto per pura ipocrisia. Non è l’economia, bellezza, a fare la differenza. E’ la filosofia, anzi un’antropologia che a destra pencola grassoccia verso deliri da fascismo agrario.

