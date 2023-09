Fu Gramsci il primo liberal-comunista, e forse più ancora di Napolitano

La sinistra italiana nasce col marchio di "una contraddizione in termini". La morte dell'ex presidente della Repubblica ha riportato in auge il dibattito sulle parole che messe insieme sono come il diavolo e l'acqua santa

La morte di Giorgio Napolitano ha messo in circolazione nel dibattito pubblico due parole che messe insieme sono come il diavolo e l’acqua santa: Napolitano fu un comunista liberale. Giuliano Ferrara lo ha definito “una contraddizione in termini”: “il comunista non tollera il ‘travestimento’ liberale e democratico del capitalismo e il liberale combatte come la peste il fondo totalitario dell’ideologia comunista”. Non si poteva dire meglio. Eppure il comunismo italiano nasce col marchio di quella contraddizione. Gramsci fu il primo e il più lucido dei comunisti liberali tanto da rendere lecita la domanda: fu vero comunista?