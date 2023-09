La Camera magica di Giorgio Napolitano

Era davvero un re: per Giorgio Napolitano, la Francia di Macron si è inchinata, la Germania di Steinmeier si è commossa e Giorgia Meloni splendeva di nero. Invitandoli al suo funerale li ha incoronati tutti senatori a vita. Montecitorio sembrava la sua Montagna incantata, il suo fantaparlamento. Intorno alla bara dell’ex presidente della Repubblica, la bara che non c’era, ma che stava accanto, in Transatlantico, si è ritrovato il Parlamento che non c’era. In Aula, l’ex premier Mario Draghi stava seduto vicino a Pier Ferdinando Casini. Paolo Gentiloni, oratore, era accomodato in alto, alla sinistra di Anna Finocchiaro, anche lei oratrice, che conserva i biglietti “scritti a mano da te, Giorgio”. L’ad di Eni, Claudio Descalzi, il Siddharta dell’energia, era forse in mezzo ai senatori del Pd, dietro ai peletti fulvi di Castagnetti. La sinistra ha perso la sua “i”, la vocale dritta, la i di Napolitano, la vocale del lume, di chi, diceva il comunista Sposetti, non “voleva solo comandare, ma convincere che il comando era giusto”.

