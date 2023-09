Il funerale di Napolitano in una Roma indecente

A Roma nemmeno un funerale di stato, celebrato in Parlamento, riesce a diventare solenne. I sensi di marcia invertiti, i vigili urbani come inutile contorno al traffico d’una piccola megalopoli provinciale, i turisti che in infradito osservano i corazzieri mentre cogli alluci all’aria pestano bucce d’arancia, carte d’imballaggio, di gelati, di sigarette, a liste, a pallottole, a foglie morte, a trucioli e a coppetti. Splendida città senza prestigio. Su via del Corso, tra gli automobilisti che vengono bloccati è tutto un intercalare, come si dice, scafato, composto cioè di “ahò” ma anche di “ahé”, e poi ovviamente di “embé?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE