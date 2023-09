I funerali di Napolitano e i sindacati a Palazzo Chigi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La cerimonia funebre per Giorgio Napolitano. C'è l'affetto per l'ex presidente nelle forme più serie e meno caciarone possibili. Qui non siamo patiti della sobrietà come idea astratta, ma quando viene declinata con intelligenza e umanità la sobrietà anche in un funerale ha i suoi pregi. E poi, grazie alla precisa dettatura delle sue volontà, lo humour di Napolitano si è manifestato anche in questa occasione, ad esempio nella giustapposizione geniale di oratori e ricordi

E soprattutto chiarezza sul passato (grazie Gianni Letta) per poter ragionare del presente governativo e del futuro della maggioranza e delle istituzioni. Serve che queste parole e questa corretta ricostruzione dei fatti vengano lasciati a disposizione di chi vuole sapere

Occhio a Palazzo Chigi, oggi veloce giro di consultazioni con tutte le associazioni di impresa e con i sindacati. Si parte davvero con la manovra. E sì, ci sono anche i condoni. Interessante la posizione sindacale. Con Luigi Sbarra della Cisl realista e in cerca di dialogo con il governo, Pierluigi Bombardieri della Uil ancora in cerca di una chiara linea ma distinto da tutti e Maurizio Landini pienamente capo dell'opposizione

Quando Medvedev minaccia vuol dire che per la Russia le cose si mettono male

