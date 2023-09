Il feretro di Napolitano arriva alla Camera, l'omaggio con l'inno nazionale

Gli applausi della folla hanno scandito l'arrivo della salma del capo di stato in Piazza Montecitorio, accompagnata dagli affetti più cari. Ad attenderlo il picchetto d'onore, poi l'inno di Mameli. In Aula i funerali laici

Gli applausi della folla scandiscono l'arrivo alla Camera del feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, morto venerdì 22 settembre a Roma all'età di 98 anni. Con lui gli affetti più cari, dalla moglie Clio ai figli e i nipoti. Ad attenderlo, al termine del corteo partito dal Senato, dove è stata allestita in questi giorni la camera ardente, c'è il picchetto d'onore.

All'interno del palazzo è tutto pronto per i funerali di stato dell'ex capo della Repubblica, in carica per due mandati dal 2006 al 2015. Una cerimonia laica che ha visto una partecipazione trasversale da parte di esponenti di tutte le forze politiche, testimonianza dell'impegno di Napilitano al servizio delle istituzioni.