Il realismo e il senso delle istituzioni: le virtù di Napolitano

Il comunismo liberale di Giorgio Napolitano era una contraddizione in termini, il comunista non tollera il “travestimento” liberale e democratico del capitalismo e il liberale combatte come la peste il fondo totalitario dell’ideologia comunista, ma c’era un punto di intersezione, il realismo e il senso delle istituzioni. La parabola del compianto ex presidente della Repubblica si spiega così e solo così. Quello che il giudizio sgangherato della destra pubblicistica non afferra, quando parla di camaleontismo in morte di Napolitano, è appunto questo: la politica ha regole sue, può essere anche visione o prefigurazione ma non è mai utopia o anarchia, il potere non concede margini ambigui all’antipotere, e non è una questione di metodo ma di essenza dell’arte dello stato e del possibile. La carriera comunista e repubblicana dello statista morto venerdì scorso, dal soviettismo togliattiano al gradualismo riformista e europeista, dunque atlantista, è stata un pezzo di storia perché al contenuto della storia, che non ha senso né significato oltre sé stessa, ha aderito con inaudita e scabra pignoleria analitica, passo dopo passo, cambiamento dopo cambiamento.

