Altro che Piano Mattei, ecco la Fondazione E4Impact in Africa

Il Piano Mattei, di cui tanto parla Giorgia Meloni ma che pare fatto solo di parole, esiste invece altrove: c’è chi lo ha già programmato, lavorando sottotraccia con la società civile, con robusti ordini religiosi e aziende. Parte da Milano grazie alla Fondazione E4Impact, presieduta da Letizia Moratti e diretta dal ceo Mario Molteni, professore di Economia aziendale alla Cattolica. Con un motto che rende bene l’idea: liberi di emigrare quanto di restare. Se ne è parlato in un convegno alla Cattolica: “Un’immigrazione dignitosa dall’Africa per il lavoro e il futuro dell’Italia”, dove è stato analizzato lo squilibrio demografico nel nostro paese e dove il demografo Alessandro Rosina ha parlato del modello positivo della Germania, che ha coniugato le politiche per la natalità alla formazione della mano d’opera.