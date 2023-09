Le imprese del nord avvisano il governo: “No a misure elettorali nella Manovra”

“Questo governo deve dimostrare di saper essere lungimirante nelle scelte a favore delle imprese. No a spezzatini a fini unicamente elettorali”. La presidente di Confindustria Bergamo, Giovanna Ricuperati, ben sintetizza qual è l’opinione del mondo produttivo nei confronti del governo Meloni. “In particolar modo adesso che la coperta è corta, ci aspettiamo che siano oculati. La priorità devono essere gli investimenti, perché le imprese possano produrre valore aggiunto”, spiega al Foglio. Abbiamo disturbato alcuni imprenditori per sapere se è vero, come scrivono all’estero, che s’è interrotta la luna di miele tra questo esecutivo e i mercati, le imprese. “Di vero c’è che siamo in una fase di rallentamento. Solo nel nostro distretto il 40 per cento delle aziende sta sospendendo o fortemente rallentando gli investimenti”, dice Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto est, che raggruppa le province di Venezia Padova Rovigo e Treviso e produce un pil aggregato di circa 86 miliardi di euro. “Per questo la legge di Bilancio sarà uno spartiacque: ci aspettiamo di vedere misure a sostegno delle imprese. Non solo il ripristino di Industria 4.0. Ma anche di essere in grado di mettere a terra i fondi del Pnrr, con le imprese che suppliscano ai comuni che non sono in grado di spendere. Così come una resa più strutturale del taglio al cuneo fiscale”.

