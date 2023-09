Perché, oltre alla solidarietà, Meloni in Europa rischia di ottenere ben poco sui migranti

Macron, Sánchez e Metsola spingono per definire l'accordo di giugno: e lì non c'è nessuna delle pretese di Palazzo Chigi. La fermezza della Germania dietro le resistenze dell'Ue sul memorandum tunisino. La difficoltà di recuperare le missioni navali (citofonare Saied). E al "blocco navale", in qualsiasi forma, nessuno a Bruxelles pensa davvero

Quel che c’è davvero, dietro la solidarietà d’ordinanza, nessuno lo sa davvero. Giorgia Meloni è a quella che s’aggrappa, all’attestazione di vicinanza, per dimostrare “il cambio di paradigma”. E il fatto che si sia qui a dover commentare almeno la terza “rivoluzione copernicana” sull’immigrazione, dacché la capa di FdI è a Palazzo Chigi, dà la misura della sostanza di queste “svolte”. E dunque ecco la premier che entra in Cdm e rivendica “il sorprendente piano in dieci punti proposto da Ursula von der Leyen”, che pure è poco più di una riproposizione di progetti che Bruxelles ha già varato, spesso con non formidabile efficienza, sulla gestione dei migranti. Ed è lo stesso velleitario entusiasmo che Meloni sfoggiava dopo aver ottenuto, nelle conclusioni del Consiglio europeo di febbraio, la rimasticatura di impegni già assunti in passato, e poi rimasti lì a mezz’aria. “Un cambio di passo decisivo nel riconoscimento delle frontiere marittime”, esultava la premier. Sette mesi fa. Ed eccoci qui, di nuovo. Ad ascoltare la diplomazia di Palazzo Chigi illustrare gli sforzi che ci sono voluti per fare in modo che all’ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo, a Granada, il 6 ottobre, venisse inserito il tema dell’immigrazione. Concessione fumosa, se è vero che da Madrid fanno sapere che “si tratterà di un aggiornamento, per fare il punto”. Sai che roba.