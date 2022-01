“Impallinare Draghi? I partiti scherzano col fuoco”. La rivolta degli industriali del nord

L’idea che Draghi possa finire vittima dei veti della politica lascia a dir poco interdetti gli imprenditori del nord. “Farlo cadere è uno scenario che mi inquieta. La mia paura è che a un certo punto si arrabbi, perda la pazienza e dica: sapete che c’è? Grazie di tutto, cari, ma vi saluto. Sarebbe una perdita incalcolabile per il sistema paese. Mi sembra che soprattutto il centrodestra stia giocando con il fuoco”. E insomma il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro racconta bene al Foglio quel che pensano molti dei suoi colleghi non solo settentrionali. Che in queste ore guardano a quello che succede a Montecitorio, tutto un susseguirsi di conciliabili quatti quatti, trattative riservate, veti e contro veti, e quasi non sembrano capacitarsi dello scenario che potrebbe pararvisi davanti: perdere Draghi sia da Palazzo Chigi che dal Quirinale. “Perché mettere in difficoltà il premier vuol dire compromettere anche la continuità del governo, in una congiuntura molto particolare a livello internazionale. Tutto quello che sta succedendo al confine dell’Europa richiederebbe una presa di coscienza e il cercare di andare verso una soluzione di sicurezza per il paese”, dice Carraro.

