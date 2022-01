Salvini pensa a Casellati per tentare M5s e Pd, ma continua a trattare anche con Draghi

La decisione è maturata nella notte, dettata dai contatti serali con Antonio Tajani e Giorgia Meloni. E così, quando Matteo Salvini riunisce i senatori prima e i deputati poi, a metà mattinata, l’indiscrezione circola già da ore: “Presenteremo una rosa di nomi, donne e uomini di alto profilo. E lo faremo come centrodestra unito”, comunica il capo della Lega. Quello che non rivela è la composizione di quella lista, che però conterrà di certo i nomi di Elisabetta Casellati e Marcello Pera, e dovrebbe essere corredata da quelli di Franco Frattini, Letizia Moratti e Carlo Nordio, l’ex magistrato veneziano proposto ieri dalla leader di Fratelli d’Italia. Non c’è Mario Draghi, evidentemente, e questa è senz’altro il dato più clamoroso. “E’ meglio che resti a Palazzo Chigi”, taglia corto coi suoi parlamentari Salvini, col tono di chi non si esercita in dissimulazioni.

