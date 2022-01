L'altro fronte di Draghi è l'Ucraina

Matteo Salvini, Enrico Letta, Giuseppe Conte. Ma anche Joe Biden, Emmanuel Macron, Ursula Von der Leyen, Boris Johnson e Jan Stoltenberg. La giornata di Mario Draghi ieri è stata questo lungo susseguirsi di colloqui, informali e ufficiali. Da una parte la serie di fitte interlocuzioni con cui il premier ha tentato di accreditare la propria candidatura per il Quirinale, stretto com'è in una tenaglia in cui i partiti lo vorrebbero intrappolare. Dall'altra, il ruolo che il governo italiano deve offrire in questa fase instabile in cui, ai confini dell'Ucraina, si gioca una parte della tenuta dell'Alleanza atlantica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE