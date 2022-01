Salvini è pronto ad annunciare una cinquina per il Colle. Manca il nome di Mario Draghi

Il leader della Lega tra poche ore dovrebbe annunciare una cinquina del centrodestra per il Colle. Non ci sarà il nome del premier.

Non sarà una terna, ma una cinquina e non ci sarà il nome di Mario Draghi. Matteo Salvini è pronto a fare i suoi nomi per il centrodestra. Sta incontrando i senatori del suo partito e successivamente i deputati. La notizia è che nel suo borsino non ci sarà il nome del premier. I nomi che vengono dati per certi sono quelli della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, Letizia Moratti, Marcello Pera e tra le variabili Carlo Nordio. Franco Frattini potrebbe esserci, ma si parla anche di Antonio Tajani.

