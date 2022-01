Quirinale, alle 15 inizia il voto. I partiti verso la scheda bianca

La prima giornata di votazioni per scegliere il successore di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. Per adesso i partiti non hanno trovato ancora nessun accordo. Tutti gli aggiornamenti

Ci siamo. È il primo giorno di votazioni per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Le operazioni comincieranno ufficialmente alle ore 15, quando a mano a mano i grandi elettori saranno chiamati al voto. Gli aventi diritto sono tornati a essere 1.009 (ieri è morto il deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano, sostituito giù quest'oggi da Maria Rosa Sessa). Ma ci saranno alcune assenze già annunciate, come quella dell'ex ministro Lorenzo Fioramonti, bloccato in Sudafrica con il Covid. Sono circa venti gli elettori positivi, che usufruiranno del cosiddetto drive-in allestito all'esterno della Camera dei deputati.

Nessun accordo per ora: si va verso la scheda bianca

Dopo il ritiro di Silvio Berlusconi, la corsa quirinalizia è rimasta piuttosto in stallo. I partiti non sono giunti a nessun tipo di accordo che coinvolga anche il prossimo governo (nel caso in cui Draghi salga al Colle), per cui nella prima chiamata l'atteggiamento tattico sarà quello di votare scheda bianca. Emergeranno, quindi, nomi per lo più improbabili, in attesa di una convergenza che non avverrà prima di un paio di giorni. Questa mattina, alle 9, si sono radunati i grandi elettori di Italia viva. Nel corso della giornata si incontreranno il segretario del Pd Enrico Letta e il segretario della Lega Matteo Salvini. Ieri il capo politico del M5s Giuseppe Conte ha reso più problematica la strada che porta a Draghi, annunciando che in ogni caso il voto sul nuovo governo dovrebbe passare da un referendum tra gli iscritti al Movimento. Nelle ultime ore, per la sostituzione a Palazzo Chigi, sono salite le quotazioni di Elisabetta Belloni, capo dei servizi segreti.

Come si elegge il presidente della Repubblica ai tempi del Covid

