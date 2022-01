Quirinale, i grandi elettori positivi al Covid voteranno in un drive-in

Il cdm approva il decreto che accoglie la proposta di Fico e dei capigruppo. Nel parcheggio di Montecitorio sarà allestita una struttura per raccogliere le schede di chi è contagiato o in quarantena

Per le elezioni del nuovo presidente della Repubblica l'interrogativo sul voto dei grandi elettori positivi al Covid o in quarante ha creato qualche preoccupazione: il dubbio era su come farli votare. Ieri la riunione dei capigruppo ha approvato su proposta del presidente della Camera, Roberto Fico, un protocollo che prevede l'allestimento di un seggio drive-in in via della Missione, a pochi passi da Montecitorio. I lavori sono iniziati questa mattina e contestualmente il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che ne consente ai grandi elettori positivi di votare.

In questo modo sarà consentito a deputati e senatori positivi o in quarantena di poter dare comunque la loro preferenza per il futuro capo dello stato, assicurando, come previsto dal regolamento, la segretezza, la contestualità e la sicurezza del voto come in Aula.

Non è prevedibile quanti saranno i grandi elettori che non potranno entare in Aula lunedì, quando inizierà l'elezione del presidente della Repubblica. Il numero di deputati e senatori assenti per Covid ieri era in calo, circa una trentina, e inoltre le condizioni dei cinquantotto delegati regionali ancora non sono note. Si credeva che a causa della variante Omicron i numeri dei votanti positivi potessero essere peggiori, ma a differenza delle previsioni il virus non sembra creerà gravi problemi allo svolgimento delle elezioni. Con l'allestimento del drive-in le ultime criticità sembrerebbero risolte.