Come si elegge il presidente della Repubblica ai tempi del Covid

I parlamentari assenti, gli elettori chiamati a rotazione, i numeri. L'elezione del successore di Mattarella e le regole per provare a normalizzare l'incognita pandemia

La pandemia incombe sul voto per il Quirinale. I parlamentari assenti a causa del virus potrebbero essere diverse decine. "In questo momento i positivi a norma di legge non possono votare", ha tagliato corto ieri a Mezz’ora in più il presidente della Camera Roberto Fico. Oltre all'incognita sul numero dei grandi elettori che non potranno partecipare, c'è anche il tema del voto segreto. Per quasta occasione sono state preparate delle cabine elettorali "anti-Covid", diverse dai tradizionali "catafalchi" in legno e tendina di feltro – difficili da sanificare – che possano garantire al contempo sicurezza e riservatezza. Per la votazione del presidente della Repubblica nell’Aula di Montecitorio del prossimo 24 gennaio ne saranno allestiti quattro.

I capigruppo, insieme ai questori, hanno elaborato il sistema di norme che permetterà l'elezione del capo dello stato nonostante la pandemia. Alla conferenza dei capigruppo della Camera sono state comunicate dal presidente Roberto Fico tutte le misure elaborate dai questori di Montecitorio e Palazzo Madama. Si terrà una sola votazione al giorno (e non due come capitato nelle ultime elezioni). Gli elettori saranno chiamati a rotazione, per fasce orarie in base all’ordine alfabetico, in modo da minimizzare i rischi di contagio. In Aula alla Camera non ci saranno mai più di 50 grandi elettori contemporaneamente, ognuno dei quali avrà una decina di minuti circa per esprimersi. Durante lo scrutinio, invece, non potranno essere presenti più di 200 elettori insieme. In tutto, tra le fasi di voto e spoglio sono state previste quattro ore e mezza.

Alla cerimonia di giuramento del prossimo presidente della Repubblica saranno ammessi tutti i grandi elettori utilizzando tutti i posti disponibili a Montecitorio, purché abbiano fatto un tampone la mattina stessa. Il test sarà di terza generazione e verrà effettuato nelle sedi di Camera e Senato.