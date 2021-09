Manzana (Confindustria Trento): “Salvini cancelli il rumore dei no vax nella Lega"

“Il green pass è uno strumento di libertà. Chiunque vi si opponga, sostenendo posizioni minoritarie, non ha a cuore l’interesse del paese. Cerca solo 15 minuti di celebrità”. Fausto Manzana è un imprenditore con oltre trent’anni di esperienza nel campo dell’informatica. Dal 2019 presiede Confindustria Trento: 600 aziende associate per oltre 30 mila addetti. “In un territorio bellissimo ma fragile, com’è la montagna in genere. Fortemente provato dalla pandemia”, spiega al Foglio. Un altro pezzo di nord produttivo che guarda con imbarazzo ai partiti che ammiccano al virulento sottobosco no vax. Ha visto che il deputato Borghi della Lega ha scarabocchiato sulla Costituzione? “Sono delle uscite da comico più che da rappresentante delle istituzioni. Credo che personaggi del genere debbano farsi un bagno di realtà nei territori che li hanno eletti, parlare non solo con gli imprenditori ma con chi nelle aziende ci lavora per capirci davvero qualcosa”, dice Manzana. “Chiunque abbia a cuore il destino del paese non può pensare di tornare indietro, imboccare di nuovo la strada delle chiusure. La scienza non è democratica e certe prese di posizioni denotano solo la voglia di dare inizio alla campagna elettorale. Non è accettabile”.

