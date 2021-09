Salvini pensa di uscire dal governo. La crisi della Lega è anche al sud

Sta iniziando a dire “mi vogliono cacciare dal governo” perché è lui che vuole portare la Lega lontano da Mario Draghi. Non gli interessa la legge di Bilancio, continua a farneticare sui vaccini. Ai suoi parlamentari e ai suoi dirigenti ripete: “Aspettiamo il 4 ottobre”. C’è la concreta possibilità che un capo irresponsabile, un capo fuori fase, chieda ai suoi ministri di dimettersi con il più stupido dei motivi: il fallimento elettorale alle amministrative. Vi siete chiesti per quale ragione i migliori uomini della Lega sono costretti a rilasciare ogni giorno interviste per difendere il green pass? Lo fanno perché hanno compreso che vuole trasformarli in una manica di incoscienti. Si difendono da un capo che viene definito “un uomo dai pensieri fragili”. Hanno inventato un protocollo sanitario. Difendono i provvedimenti dell’esecutivo (ieri era il turno di Giancarlo Giorgetti, favorevole all’estensione del green pass a tutti i lavoratori) e poi ricordano che Salvini ha fatto cose buone. Cosa sta insomma rimanendo di questo capo? Continua a non rispondere sui congressi, non ha mai immaginato l’ipotesi della successione, definisce la doppia Lega, quella del nord, una fantasia. Ha ragione. Ne abbiamo trascurata un’altra che è contro di lui e che dice adesso di lui: “Ha imbarcato il peggio del trasformismo. Quello che lui stesso definiva spazzatura”. Pure il sud sta abbandonando Salvini.

