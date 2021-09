Confindustria Bergamo striglia i sovranisti: "Chi si oppone al green pass rema contro le aziende"

Sarà anche per tutto quello che ha dovuto vivere questa provincia negli ultimi 18 mesi che Stefano Scaglia, presidente di Confindustria Bergamo, non cerca rifugio nelle parole di circostanza. “L'uso esteso del green pass adottato dal governo è una misura che vuole incentivare alla vaccinazione. E' pensata per riaprire le scuole, la gran parte delle attività ma soprattutto garantire la sicurezza sul posto di lavoro. Per questo noi imprenditori la sosteniamo con convinzione. Anche perché sbaglia chi pensa che l'emergenza sanitaria sia finita, in particolare adesso che ci avviciniamo alla stagione invernale. Appoggiare chi si oppone al green pass va contro l'interesse collettivo”.

