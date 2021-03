Un anno fa a Bergamo, le colonne di camion dell'esercito che portavano via i morti di Covid

Aveva iniziato il Louvre, ora lo fa il Musée Carnavalet di Parigi. Niente più numerazione romana perché molti visitatori non la conoscono, E anche le didascalie, non più di 1.500 battute: se no nessuno le legge. Ma i musei non dovrebbero stimolare l'istruzione e la cultura? Sullo sfondo, un altro abbandono della storia e dell'arte dell'occidente