Attraverso Tajani Meloni bacchetta Salvini. Ma con Fazzolari lo insegue

Davanti alle sparate di Salvini in vista delle europee, la presidente del Consiglio si fa in due. Ma il gioco quanto può andare avanti?

Giorgia-Fazzolari o Giorgia-Tajani, aspirante statista? Con che voce parla la presidente del Consiglio Meloni? Con quella assertiva e leggermente complottista del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari o con quella sobria e lungimirante del suo vicepremier forzista? La domanda appare ormai ineludibile. E la risposta è che parla con entrambe le voci. All’unisono. Incalzata dal vicepremier leghista Matteo Salvini, pronto a lucrare sulla crisi migratoria tutto il consenso perduto in vista delle europee, Meloni si trova come quei personaggi posseduti dei film, che si tengono la testa, frastornati, e cambiano la voce a seconda della personalità che in quel momento vince temporaneamente la battaglia per il controllo del corpo.