Fazzolari, l'amico "geniale" della Meloni. Teorizza il vuoto a Palazzo Chigi

Per paura di essere traditi non vogliono essere aiutati. Il governo Meloni ha una teoria e un teorico. E’ la teoria del “vuoto ideale” e il suo teorico è Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’attuazione del programma, senatore che Giorgia Meloni e la sua segretaria particolare, Patrizia Scurti, chiamano il “genio”. Secondo questa teoria ogni collaboratore dei ministri è una possibile talpa, ogni giornalista critico è un emissario dei “poteri forti”, ogni articolo severo contro il governo è la prova di “una missione” per distruggere l’esecutivo. Nel mondo secondo volontà e rappresentazione di Fazzolari ogni multinazionale che vuole essere ricevuta può celare un piano diabolico, una possibile infiltrazione, ogni manager può nascondere un “faccendiere”.

