Fazzolari e l'"omino della Cia". Gli Usa non la prendono bene. E occhio al Copasir

Sarà stato senz’altro stato un inciampo involontario, il cedimento guascone e innocente al più comune dei modi di dire. Come l’omino del gelato, l’omino di pan di zucchero o quello Michelin. E però all’Ambasciata americana, che sia per scarsa confidenza con l’idioma colloquiale o per permalosità yankee, non l’hanno presa proprio a ridere. C’è che forse, pare, quelle allusioni fatte coram populo, da parte di Giovanbattista Fazzolari, di un “omino della Cia”, loro ci hanno visto un riferimento niente affatto vago al capo centro dell’Agenzia a Roma, insomma a uno dei vertici dei servizi segreti statunitensi in terrà italica, uno che in effetti alto di statura non è e che effettivamente, comme il faut, con gli uffici di Palazzo Chigi ha una certa consuetudine. E si sono risentiti. Non tanto per questioni di fisiognomica, sia chiaro. Il punto è che l’identità dei dirigenti dell’Agenzia è bene che resti il più riservata possibile. E se pure non c’è da scandalizzarsi, anzi, che Giorgia Meloni o i suoi più stretti collaboratori abbiano contatti coi servizi di paesi amici, sarebbe grave se, sia pure in modo indiretto, si rivelassero possibili indizi su chi siano le persone che fisicamente tengono questi contatti.

