Il Dio identitario di Giorgia Meloni

Meloni non cita Dio così a caso, il suo ordine cristiano ha propaggini e radici, non si sa quanto consapevolmente interiorizzate, approfondite, studiate, in una per certi versi splendente massoneria di alta scuola cattolica, l’organizzazione militante controrivoluzionaria fondata dal compianto Giovanni Cantoni (1938-2020), che l’ha ispirata e diretta per mezzo secolo a partire dal 1960. Mediatore Alfredo Mantovano, già collaboratore e amico di questo giornale, oggi numero due al governo accanto alla presidente del Consiglio. Tanti anni fa in un ristorante dei Parioli, alla sera, a cena, fui presentato, per una conversazione, a Cantoni, e proprio da Mantovano, con il quale ho perso i contatti da molto tempo. Cantoni era considerato un maestro di spiritualità e di cultura, di stile, e a me che ero lì in quanto “devoto” di un conservatorismo a venatura antimoderna, pubblicamente qualificato come “ateo”, la devozione politica di Cantoni fece una ottima impressione, c’era un’atmosfera magisteriale da circolo ristretto, attivo e consolidato nella sua riservatezza relativa, e elegante, diversa dagli entusiasmi carismatici dei miei amici ciellini e dei movimenti di allora.

