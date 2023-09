Tajani contro Tajani

Dice Antonio Tajani, e con fare solenne, nell’Aula del Senato: “Io, quando ero commissario europeo, ho giurato di non prendere ordini dal governo italiano”. E sarebbe tutto impeccabile. Non fosse, però, che a dirlo è lo stesso Antonio Tajani che invece, visto che usa assai dalle parti di Palazzo Chigi, giorni fa diceva, assertivo, di Paolo Gentiloni: “Il commissario italiano deve fare la sua parte, e mi auguro che lo faccia, per difendere l’interesse nazionale”. Ora, come le due dichiarazioni possano coesistere nel pensiero e nelle parole di una stessa persona, è difficile da comprendere, per la contraddizion che nol consente. Ma si obietterà: sono le necessarie contraddizioni che la politica fatalmente impone a chi la pratica.

