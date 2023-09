Radio Orwell, Foa pare Amato. Per fortuna c'è Radio Maria

Roma. Due puntate, due, e ha già fatto sembrare Cruciani Sergio Zavoli, La Zanzara un concerto di musica classica e Radio Padania l’altra Radio 3. Si chiama Giù la maschera, ed è il programma di Radio 1, condotto da Marcello Foa, ex giornalista del Giornale, ex presidente della Rai, durante il governo Lega-M5s. E’ uno che si stava facendo turlupinare da una finta mail, firmata da un finto ministro dell’Economia, Giovanni Tria. Insieme a Foa si alternano Peter Gomez e Giorgio Gandola. Sono tutti “allievi”, come ripetono, di Montanelli. Per quarantotto minuti ne evocano infatti lo spirito e ne bestemmiano la memoria. Più che di Montanelli sono gli evangelisti di Giuliano Amato.

