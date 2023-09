Bruno Vespa bum bum: "Fazio, esperto in contratti"

Riparte con "Porta a Porta" e "Cinque minuti", ma parla di tutto e tutti. Da Fazio all'Annunziata, fino a Viale Mazzini. E' il migliore Vespa, che purtroppo la Rai non ci fa vedere

È insuperabile solo quando parla male dei colleghi, è il Bruno Vespa più limpido, quello che la Rai, purtroppo, non ci mostra. Si presentava la nuova stagione della sua striscia quotidiana, Cinque minuti, stasera su Rai 1, ma anche di Porta a Porta, domani sera su Rai 1 (Vespa è doppio, ne paghi uno ma ne hai due) quando la metamorfosi si è consumata. Era sempre Vespa, ma sembrava Nicola Porro, quello della Zuppa. I giornalisti chiedono a Vespa di Fabio Fazio e Vespa spiega che Fazio è un esperto in liquidazioni: “Temo che Fazio sia molto caro sennò gli chiederei delle lezioni su come si gestiscono i contratti. Biagi era molto bravo a gestire le liquidazioni, Fazio è un grandissimo maestro”.

Lucia Annunziata? “Se n’è andata pur avendo un altro anno in piedi. Io non so quali violenze ancora nascoste le abbia fatto Paolo Corsini, ho dei dubbi”. Di Monica Maggioni, ex presidente della Rai, si è limitato a dire che, in realtà, era la seconda scelta e che la sua passata nomina è stata possibile solo perché lui aveva detto no: “Due volte mi è stata offerta la presidenza della Rai e due volte ho rifiutato. Una quando c'erano Casini presidente della Camera e Pera presidente del Senato, e l'altra da Renzi e da Berlusconi, che si erano trovati d'accordo sul mio nome. Ho ringraziato, ma ho detto che faccio un altro mestiere. Allora (la presidenza) andò a Monica Maggioni. Oggi rifiuterei a maggior ragione”.

Vespa ospiterà, per la sua prima di Porta a Porta, Giorgia Meloni, e subito dopo, ha anticipato, sia Giuseppe Conte sia Elly Schlein. L’unico che non ospiterà e che varrebbe la pena intervistare è Vespa, intervistato da Vespa. Ogni anno, un pomeriggio soltanto, un po’ come l’equinozio, Vespa si libera e ci libera: è irresistibile come critico televisivo e dimenticabile come superconsulente di governo.