Fratelli di Gualtieri. L'asse romano tra Meloni e il sindaco Pd

Da quando la premier è a palazzo Chigi, dal Campidoglio non è arrivato nemmeno un attacco. In cambio Meloni aiuta la capitale (e il sindaco)

E’ l’asse che non ti aspetti. Oltre il patto della Pajata di Alemanno e Bossi, è un compromesso storico alla Giudia. Un fritto misto per il bene di Roma. Unisce Giorgia Meloni e Roberto Gualtieri. La presidente del Consiglio di FdI e il sindaco Pd. Expo, Giubileo, metro e rifiuti. Su tutti i principali dossier Campidoglio e Palazzo Chigi viaggiano compatti. Un tacito atto di non belligeranza rispettato dai contraenti in maniera maniacale. Da quando Giorgia Meloni è al governo, dal Campidoglio non è mai arrivato un attacco scomposto. E la cosa, nonostante le condizioni non proprio perfette della città, vale anche al contrario.