Sinistra Marchionne: il Pd licenzia e la Cgil usa il Jobs Act

Il Partito di Elly Schlein è costretto a convertire in esuberi le circa 90 persone in cassa integrazione, mentre il sindacato di Maurizio Landini liquida il suo storico portavoce usando la legge di Renzi che tanto contestava

E’ la sinistra Marchionne: casse integrazioni che diventano esuberi e licenziamenti sfruttando le leggi renziane. A un primo sguardo disattento qualcuno potrebbe pensare che questa vicenda riguarda un imprenditore senza scrupoli alla Elon Musk, che diventa il nuovo proprietario di Twitter, arriva in ufficio e fa fare gli scatoloni a metà dipendenti, o un feroce amministratore delegato degli anni 2010, che in barba a sindacati e lavoratori coi megafoni schierati davanti ai cancelli della fabbrica firma le liquidazioni. Invece, in questo settembre che si lascia l’estate militante, la lotta per il salario minimo e le feste dell’Unità alle spalle, a ringraziare e salutare alcuni dei propri dipendenti saranno il Partito democratico di Elly Schlein, forse nel suo momento più “di sinistra della sua storia”, e la Cgil.