I quattro guai di Meloni: famiglia, immigrazione, referendum, economia

Meloni is on fire, ma non nel senso che potreste pensare voi. Fino a qualche settimana fa, l’atteggiamento utilizzato dai principali osservatori internazionali per ragionare intorno al futuro del governo Meloni oscillava tra due diverse tentazioni. Tentazione numero uno: chiedersi quanto potesse essere pericoloso questo governo. Tentazione numero due: chiedersi quanto potesse durare questo esecutivo. A dieci mesi tondi dall’inizio del regno meloniano, la risposta a queste due domande è sconfortante per i detrattori del centrodestra. La pericolosità di un governo, solitamente, la si misura attraverso il gradimento dei mercati e l’indice che misura la compatibilità di un governo con la realtà (lo spread: il differenziale di rendimento fra i titoli di stato a dieci anni di un paese rispetto a quelli tedeschi) in questi mesi non ha registrato oscillazioni negative. Un anno fa, in campagna elettorale, lo spread segnava quota 234. Oggi lo spread segna quota 165. Lo stesso si può dire sulla seconda domanda. A chi sosteneva che questo governo avrebbe avuto difficoltà a governare, a tenere compatta la maggioranza, a gestire i principali dossier del paese occorre far notare che dieci mesi dopo la nascita dell’esecutivo le uniche forze politiche incapaci di incontrarsi anche solo per un caffè sono quelle che si trovano all’opposizione non quelle che si trovano al governo. Dunque, no: in dieci mesi, il governo non ha mostrato in modo manifesto la sua pericolosità. E dunque no: in dieci mesi, il governo non ha mostrato in modo evidente di avere di fronte a sé ostacoli tali da rendere realmente difficoltosa la sua azione. Dieci mesi dopo, però, vi sono altre domande importanti a cui occorre rispondere ragionando sul futuro della maggioranza meloniana. E tra queste, la principale è una: cosa può andare storto a una maggioranza che, nonostante qualche guaio, naviga con il vento in poppa e l’acqua nell’orto? Per provare a ragionare sul tema – e per provare anche a capire se hanno ragione o no ad avere preoccupazioni sulla traiettoria dell’esecutivo tre testate internazionali che negli ultimi cinque giorni hanno espresso critiche nei confronti del governo Meloni: Economist, Financial Times, Politico – potremmo utilizzare un acronimo formato da quattro lettere: fire. E dentro queste quattro lettere sono contenute le parole giuste per individuare quanto siano profonde le linee di frattura presenti nell’esecutivo: famiglia, immigrazione, referendum, economia.

