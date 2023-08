Il piano di Meloni: rinviare la riforma della giustizia e giocarsi tutto con un referendum sul premierato

Separare la grande riforma costituzionale della giustizia, che slitterà a dopo dicembre, dalla grande riforma costituzionale sulla forma di governo che andrà incardinata il prima possibile. Evitare la concomitanza di un doppio referendum, perché si combatte una battaglia alla volta, e puntare subito tutto sul premierato: chiamare dunque gli italiani a votare ancora una volta dopo le europee – “volete voi un premier eletto direttamente dal popolo?” – un po’ come fece a suo tempo Matteo Renzi quando voleva abolire il Senato e il Cnel. Ma con un quesito referendario forse più semplice, tutto sommato, da spiegare agli italiani. Questo è il piano di cui si discute a Palazzo Chigi. Assai seriamente. E che contempla anche il rischio, calcolato, di trasformare un plebiscito sulla forma di governo in un plebiscito sulla figura di Giorgia Meloni. Che è quello che accadde proprio a Renzi. Una sfortunata vicenda politica, quella dell’ex presidente del Consiglio, lo scavezzacollo di Rignano sull’Arno, che gli attuali inquilini di Palazzo Chigi contemplano, nel suo orrore, un po’ come a teatro, ovvero con quel piccolo brivido superficiale che coglie gli spettatori di un dramma, ma che si placa subito in un confortevole sentimento di sicurezza: a me questo non capiterà mai.

