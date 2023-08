L'equilibrismo di Meloni tra Stati Uniti e Cina e tra banche e mercati

"A me stupisce che c'è chi stupisca il fatto di avere buone relazioni. Possono sorprendersi quelli che considerano la politica estera uno strumento per rafforzare il proprio partito, io la vedo diversamente". Lo dice il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, al Sole 24 ore rispetto allo stupore derivato dal suo ottimo legame con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. La premier spiega: "La politica estera si fa per rafforzare la propria nazione. E si dialoga con tutti in primis con gli Stati Uniti che sono tra i nostri principali alleati, indipendentemente dal mutare dei governi. Le relazioni sono facilitate se si racconta un'Italia affidabile, capace di dire di 'no' se necessario, ma leale, un atteggiamento nel quale non c'è trucco e non c'è inganno". Anche il nuovo ambasciatore americano in Italia, Jack Markell, nominato proprio durante il soggiorno di Meloni in America è un buon segnale secondo la premier.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE