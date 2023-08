L'errore di concepire i prezzi come mero atto di volontà politica

I prezzi sono bellissimi. Le tasse, e non ce ne voglia l’anima buona di Tommaso Padoa-Schioppa, un po’ meno. Ma le tasse usate come un martello per “aggiustare” i prezzi che non piacciono al Signor Ministro, sono brutte brutte. Fanno spavento, perfino, e gli investitori fuggono. Vediamo perché il governo Meloni sembra avere in odio i prezzi come metodo di mercato, e li concepisce solo come mero atto di volontà politica. In ciò rivelandosi in diretta antitesi ai principi di un’economia aperta e liberale, nonostante le surreali affermazioni lette in questi giorni da diversi ministri e sottosegretari, secondo i quali proibire gli algoritmi di revenue management delle compagnie aeree o imporre un prelievo fiscale retroattivo sui margini di interesse bancari (non chiamateli anche voi “extraprofitti”, che fate la figura dei baluba) serve magicamente a “tutelare il mercato”. E se qualcosa non convince il vigile Signor Ministro, scatta la spedizione punitiva contro gli speculatori: “Manderemo la Finanza!”, anche se non si sa bene dove, forse a controllare i server di Ryanair in Irlanda o i pozzi di petrolio in medio oriente.

