Bei, Bce, Mes, Patto di stabilità, Antiriciclaggio: Meloni deve definire le priorità italiane in Ue

La presidenza della Banca europea degli investimenti, certo; ma anche il board della Bei; e poi l’Autorità per l’antiriciclaggio. E il Mes. E infine, ovvio, il Patto di stabilità. Su ognuno di questi delicati dossier, l’Italia ha qualcosa da rivendicare. Spesso molto. A volte perfino in solitaria. Se sia più confusione o sagacia negoziale, lo si capirà. E lo si capirà a breve: perché l’Ecofin del 15 e 16 settembre rischia di sciogliere le tante incognite tutte insieme. Questa, almeno, è la richiesta del governo tedesco, i cui consiglieri diplomatici hanno iniziato a sondare gli umori delle altre delegazioni. L’ipotesi è di estendere al massimo la durata del vertice dei ministri dell’Economia in programma a Santiago de Compostela. Il cammino dei negoziati finanziari europei inizia da qui.

