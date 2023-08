Sul Patto di stabilità Meloni ha un nemico: il suo partito europeo

Convincere i principali leader europei che di troppo rigore si muore: questo è dunque l’obiettivo che Giorgia Meloni si è posto per l’autunno, quando i negoziati sul nuovo Patto di stabilità entreranno nella fase decisiva. E tocca sperare che con Olaf Scholz, Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen, la premier saprà essere più convincente, nelle prossime settimane, di quanto non abbia saputo esserlo, negli ultimi cinque anni, coi suoi alleati europei. O forse perfino con se stessa, se è vero che Meloni è da ormai tre anni presidente di un partito, Ecr, che, sui temi economici, sostiene tesi contrarie alle sue. Raro caso di una presidente in dissenso col partito che dirige. Situazionismo patriottico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE