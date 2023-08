Meloni, la "logica di pacchetto" sul Mes e il contropaccotto sul Patto di stabilità

La mancata ratifica del Meccanismo europeo di stabilità doveva essere l'arma negoziale letale dell'Italia a Bruxelles. Ora che i negoziati sulle nuove regole fiscali arrivano al dunque, la propaganda patriottica non regge alla prova della realtà europea

Forse si sbaglia a pensare che credano davvero in quello che dicono. Perché Giorgia Meloni era stata chiara: la mancata ratifica del Mes serviva all’Italia per ottenere migliori condizioni sul Patto di stabilità. “La logica di pacchetto”, la chiamava la premier. E con lei mezzo governo. Matteo Salvini rivendicava la fermezza: “Vediamo, tra noi e Bruxelles, chi ha la testa più dura”. Antonio Tajani era quasi truculento, nella metafora: “Se pieghiamo la testa, ce la schiacciano”. Dunque la linea era chiara. Quando la trattativa sul Patto di stabilità arriverà nella fase decisiva, l’Italia avrà un’arma negoziale infallibile: il Mes. O forse no?