La soprintendente, dopo aver autorizzato il concerto di Travis Scott, si è stupita che si ballasse

Prima ha autorizzato il super concerto di Travis Scott al Circo Massimo, ma siccome il concerto poi non è piaciuto alla sottosegretaria leghista alla Cultura Borgonzoni in quanto il ballo e la musica lunedì avrebbero provocato una specie di piccola scossa sismica a Roma, allora se ne è pentita e ha spiegato che non era colpa sua. La soprintendente Alfonsina Russo aveva autorizzato, sì, ma aveva detto che quelli non dovevano ballare troppo. Dovevano fare piano. L’aveva pure messo per iscritto! Accidenti. Ora basta concerti al Circo Massimo! Mai più. Dunque sessantamila ragazzi, al concerto di uno dei più famosi rapper americani, dovevano stare all’incirca fermi perché lo aveva deliberato lei, la soprintendente del parco archeologico del Colosseo. Ovvio. Ma poi perché ballavano questi lanzichenecchi? Se l’è proprio chiesto, la dottoressa Russo. Accipicchia se se l’è chiesto, ma non lo sa: la buona fede è indiscutibile. Ed è per questo motivo che ella ora vuole vederci chiaro. Indagherà. Non permetterà più. Le sue prescrizioni di non saltare e di abbassare il volume “non sono state rispettate”, ha spiegato. Incredibile. E infatti “abbiamo inoltrato a Roma Capitale una richiesta di riscontro urgente per capire come mai non lo siano state”.

