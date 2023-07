Da Springsteen a San Siro, i “nimby del rock” parlano di ambiente ma vogliono divieti

"No rain! No rain! No rain!”, gridavano sotto la bomba d’acqua di Woodstock e poi in dozzine di concerti allagati in ogni dove. Stasera, bizze delle amministrazioni e del tempo permettendo (più temibili le prime) Bruce Springsteen canterà a Monza, su un pratone dell’Autodromo infangato ma atto alla bisogna (niente che meriti una tutela dell’Unesco, checché certuni ne dicano), in mezzo a una Brianza dove negli ultimi giorni il maltempo tropicale ha fatto disastri. Il Parco di Monza è chiuso da tre giorni per essere messo in sicurezza, e se sicurezza sufficiente ci sarà il concerto si farà. Anche se c’è chi grida che “è da incoscienti”, e sono gli stessi soloni secondo cui “gli unici a ricavare vantaggi dal concerto sono gli organizzatori”. Ma va? Questa sì che è analisi economica. Ognuno, ovviamente, si augura che non succeda alcunché, e che chi ha il dovere vigili e valuti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE