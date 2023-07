Ma quali Coldplay, il trofeo di gruppo pop dell'estate va di diritto ai Blur

Surclassando perfino le sofisticate strategie di piacioneria dei Coldplay, assegniamo il trofeo di gruppo pop dell’estate ai Blur e al loro complicato, stratificato ritorno sulle scene, sia live (con la memorabile esibizione di Lucca) che discografiche, con “The Ballad of Darren”, nono album di studio della loro produzione, otto anni dopo che “The Magic Whip” aveva celebrato la precedente reunion del quartetto di Colchester. Stavolta il discorso è inevitabilmente innervato di psicologia generazionale, in quanto sia la serie di concerti che i Blur stanno facendo in giro per l’Europa, sia l’album in questione, sono concepiti all’insegna di un sentimento: il rimpianto per le cose andate e la raggiunta consapevolezza che permette d’assegnare loro il valore che meritano. Albarn e soci agiscono, pubblicamente e musicalmente, avendo ben chiaro che la questione non riguarda solo loro, ma anche e soprattutto coloro che li hanno pazzamente amati quando erano ragazzini e che si ritrovano adesso, appesantiti e imbruttiti, a confrontarsi col ben noto “fanciullino” che abita in ciascuno di noi. I Blur sono stati lo specchio d’una nazione e di un suo momento storico, tanto lontano quanto diverso da quello attuale, al punto da creare una frattura che, com’è inevitabile, tende a riempirsi di rimpianti. Albarn lo mette in chiaro in “The Ballad” canzone di apertura dell’album: “Ho appena guardato nella mia vita / e tutto quello che ho visto è che non tornerai” canta, inaugurando un profluvio lirico fatto di dolori e pentimenti ma anche di orgoglio e di empatia, spaziando dal “Ho fatto cazzate / non sono il primo a farlo” (“Charles Square”) al laconico versetto di chiusura di “The Everglades”, “Inoltre, penso che sia semplicemente troppo tardi!, a dispetto che tutto sia stato un’avventura bellissima e “Abbiamo girato il mondo insieme”, approfittando di quel fato che li ha investiti di un gran bel ruolo: “Ogni generazione ha i suoi dorati poseur”.

