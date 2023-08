Il segretario di FI si blinda per il congresso, la minoranza cerca un altro candidato

Il ragionamento è semplice e potrebbe essere l’annuncio di una notizia: “Non è escluso che la nostra area esprima un candidato alternativo a Tajani per la guida di Forza Italia, ma prima bisognerà capire le regole d’ingaggio per i congressi territoriali che porteranno a quello nazionale di febbraio”. A parlare è il mondo che fa capo ai parlamentari azzurri del triangolo Licia Ronzulli, Giorgio Mulè, Alessandro Cattaneo. Uno fra loro tre potrebbe – metafora abusata da queste parti – scendere in campo. Ma forse anche no. Bisognerà aspettare, appunto, il regolamento a settembre. Intanto il dopo Berlusconi prova a prendere a piede. Con la nomina di tre suoi fedelissimi nei posti chiave (organizzazione, elezioni e portavoce) Antonio Tajani di fatto prende il comando di Forza Italia, almeno fino al congresso, fissato il 24-25 febbraio a Roma, marcando in senso ancora più governista la geografia politica interna.

