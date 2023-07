Dopo 29 anni dalla Forza Italia elegge un nuovo segretario (all'unanimità): Antonio Tajani

Un minuto di silenzio scandito da un fragoroso applauso ha ricordato il fondatore del partito Silvio Berlusconi, scomparso un mese fa. Tanta la commozione del nuovo segretario Tajani che ha voluto leggere una lettera-augurio, inviata dalla famiglia Berlusconi a tutto il Consiglio:"Grazie per tutto ciò che da oggi farete per continuare gli ideali di libertà, di progresso e di democrazia, che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e le sue azioni. Con i migliori auguri di buon lavoro".

"Una giornata importante - dice Paolo Barelli - divisa tra l'emozione che non c'è più il presidente, ma dall'altra parte la voglia di andare avanti nel solco della missione che lui ci ha dato".

"Da qui al Congresso nazionale dobbiamo riscrivere le regole democratiche per un partito che aveva una grande leadership illuminata in Silvio Berlusconi a un partito alla ricerca del merito e più partecipato", aggiunge Licia Ronzulli.

Il segretario Tajani concludendo il suo discorso si è commosso parlando della sua famiglia che durante tutta la sua carriera politica lo ha sempre sostenuto e incoraggiato. "Se ho ottenuto nella mia vita politica qualche risultato lo devo soprattutto a mia moglie, ai miei figli e alla mia famiglia. Mi scuso con loro se ho sottratto affetto, tempo, momenti di gioia, ma lo sempre fatto, e loro lo sanno, perché ci credevo e perché ci credo" dice Antonio tajani chiudendo il suo discorso di insediamento all'hotel Parco dei Principi.

Sull'affermazione rilasciata dal ministro Lollobrigida che collegava Fratelli d'Italia alla storia del Cav. e di Forza Italia, risponde il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo: "Fratelli d'Italia è un alleato che ci accompagna da tanto tempo con cui condividiamo molti valori però la composizione del centrodestra, e penso che questa sia la forza di questa formula, è fatta di partiti che pur avendo tante cose in comune hanno una propria identità: noi siamo di Forza Italia e ci distinguiamo sia dagli amici di Fratelli d'Italia e sia dalla Lega"

E della stessa posizione è Giorgio Mulè che aggiunge: "sono le donne e gli uomini di Forza Italia continuatori dell'azione di Silvio Berlusconi, che ha creato il centrodestra". Tajani dovrà traghettare il partito verso il Congresso che siterrà nel prossimo anno, sicuramente prima delle europee, ma c'è spazio per una leader femminile alla guida di Forza Italia? " Io non distinguo mai su uomo o su donna, distinguo sulle capacità: è capace o non è capace. E la persona che si candiderà al Congresso dovrà essere una persona capace di trainare ancor ail nostro partito. Donna o uomo non mi interessa"conclude Licia Ronzulli.