Lega in risalita, ma a danno di Forza Italia. E' finito l'effetto Berlusconi

Nessuno scossone sostanziale nelle rilevazioni dell'ultima settimana: FdI saldamente il primo partito. Il Pd orbita intorno al 20 per cento

Si è già sgonfiato l'effetto Berlusconi per Forza Italia, spinto nei sondaggi delle scorse settimane dalla morte del suo fondatore e leader. Dopo essere arrivato a toccare il picco dell’8,8% dei consensi secondo i dati della supermedia di YouTrend, il partito ora guidato da Antonio Tajani, cala ancora. Nell’ultima settimana, sempre dai dati YouTrend/Agi, la percentuale degli azzurri scende al 7,6 per cento (-0,6 rispetto ad un mese fa, e -1,2 rispetto all’apice registrato).

#Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia dei #sondaggi (e variazione rispetto a un mese fa):

FdI 28,7% (-0,2)

PD 20,0% (-0,2)

M5S 15,9% (+0,1)

Lega 9,2% (+0,5)

FI 7,6% (-0,6)

Az 3,7% (+0,1)

AVS 3,1 %(+0,1)

IV 3,0% (=)

+E 2,3% (=)

ItalExit 1,9% (=)

UP 1,7% (+0,2)

NM 0,9% (-0,1) pic.twitter.com/qEXiU1Gs0Y — YouTrend (@you_trend) July 28, 2023

Ma per una Forza Italia che scende, c’è una Lega in recupero. Guardando il trend dell’ultimo mese è infatti evidente come buona parte dell’elettorato confluito verso FI in precedenza provenisse dal partito di Matteo Salvini, e ora il travaso di voti segue il percorso inverso. Il Carroccio cresce infatti dello 0,5 per cento rispetto ad un mese fa, attestandosi al 9,2 per cento, in media con i dati precedenti la scomparsa del Cav.

Per il resto prosegue il periodo di calma piatta, con variazioni del tutto fisiologiche per gli altri partiti. FdI e Pd registrano una lieve flessione dello 0,2 per cento, con un dato complessivo del 28,7 per cento per il partito della premier e del 20 per cento tondo per i dem. Crescita dello 0.1 per cento invece per Movimento 5 stelle (15,9 per cento), Azione (3,7 per cento) e Verdi/Sinistra italiana (3,1 per cento). Nessuna variazione invece per Italia viva (3 per cento), +Europa (2,3 per cento) e Italexit (1,9 per cento.