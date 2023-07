L'underdog Meloni alla Casa Bianca da Biden: "Non mi sono sentita Cenerentola"

"Oggi abbiamo avuto l'occasione di avere uno scambio di vedute su molte questioni internazionali, dalla guerra in Ucraina e i suoi effetti a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda la sicurezza alimentare, alla stabilizzazione e allo sviluppo nell'area mediterranea, soprattutto in Africa, all'Indo-Pacifico e alla prossima presidenza italiana del G7". In una conferenza stampa al termine dell'incontro con il presidente americano Joe Biden, Giorgia Meloni traccia un bilancio delle giornata trascorsa a Washington. La premier è stata ricevuta alla Casa Bianca per un colloquio durato un'ora e mezza. Un incontro positivo, preceduto da alcune dichiarazioni che i due hanno rilasciato in un video, tra sorrisi e scambi cordiali. L'intesa tra i due è ormai cosa nota, "la prima volta che ti ho vista mi sembrava di conoscerti già da tempo", conferma il presidente americano durante l'incontro, in cui i due sottolinenano il loro rapporto di amicizia.

